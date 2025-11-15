Boş arazide cesedi bulunan bebeğin annesi tutuklandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde boş arazide bebek cesedi bulunması üzerine gözaltına alınan anne tutuklandı.

Erecek köyü Yayyeri mevkisi yakınlarındaki araziye hayvan otlatmak için çıkan köylülerin 2 Kasım'da bebek cesedi bulmasının ardından gözaltına alınan annenin, Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Ayvacık'ta 2 Kasım'da hayvan otlatmak için araziye çıkan köylüler, burada bebek cesedi bulmuş, bunun üzerine durum köy muhtarlığı ile jandarma ve sağlık ekiplerine bildirilmişti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince, cesedin, göbek bağı yeni kesilmiş kız bebeğe ait olduğu tespit edilmişti. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında bebeğin annesi, 11 Kasım'da gözaltına alınmıştı.