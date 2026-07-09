Boşanmak isteyen eşe çocukların gözü önünde korkunç dayak
09.07.2026 09:50
Duruma tepki gösteren çevredekiler olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Hatay'da bir kişi, kendisinden ayrılmak isteyen eşini elinde bıçakla dövdü. Saldırgan çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Hatay'da boşanmak isteyen eşini döven adam tutuklandı.
Olay, dün Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 1050 Konteyner Kent'te meydana geldi.
H.Y. ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrılmak isteyen eşi S.Y. arasında tartışma çıktı.
ELİNDE BIÇAKLA TEKME TOKAT SALDIRDI
Büyüyen tartışmada eline bıçak alan H.Y., yere yatırdığı eşini çocuklarının önünde tekme- tokat dövdü. Olaya tepki gösteren çevredekiler, bu anları cep telefonuyla görüntüledi.
S.Y.'nin şikayeti sonrası gözaltına alınan H.Y., emniyete götürüldü.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Eşinden şiddet gören S.Y., ifadesinde; ayrılmak istediği H.Y.'nin ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini ardından kendisini döverek evden ayrılmasına izin vermediğini öne sürdü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y., kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklandı.