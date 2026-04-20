Bu belirtiye dikkat, fıtık sandı kanser çıktı

Kasık fıtığı şikâyetiyle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne başvuran 67 yaşındaki hastanın kalın bağırsağında tespit edilen kanserli doku, kapalı ameliyatla 4 buçuk saatlik operasyon sonucu temizlendi.

Muayene edilen hastanın kalın bağırsağında tespit edilen kanserli bölgeye, laparoskopik cerrahi yöntemle açılan delikten müdahale edildi.

Kanserli alan 4 buçuk saatlik kapalı ameliyat ile temizlendi.

Kapalı ameliyatın açık ameliyata göre daha riskli olduğunu belirten doktoru şunları söyledi:

"Hastamız bize kasık fıtığı şikâyetiyle başvurdu. Bize gelen bütün hastalarımıza kasık fıtığı veya başka bir şikâyetle de gelse, genel taramalarını yaparak başka ek bir patoloji var mı diye bakıyoruz. Hastamızda da yaptığımız incelemede kalın bağırsağında bir kanser gördük, sağ kalın bağırsağında.

“HAYATİ RİSK YÜKSEK”

Kalın bağırsak kanserleri açık ve kapalı yöntemlerle yapılabilmektedir ve hastamızdaki sağ kalın bağırsak, sağ taraftaki kanser; dünyada da dâhil, ülkemizde ve dünyada sadece gelişmiş merkezlerde laparoskopik olarak yapılabilmekte. Tümörü de yaklaşık 3 santimlik bir kesiyle tamamen vücuttan dışarıya almış olduk. Hastamız şu an gayet sağlıklı; hastamızı 7 gün yatırdıktan sonra taburcu ettik."

“BÜYÜK BİR DERTTEN KURTARDI”

Yapılan müdahale sonrasında kendini daha sağlıklı hissettiğini anlatan Yahya Adıgüzel ise şöyle konuştu;

"Ben fıtığımı göstermek için geldim. O arada tespit yapıldı, ona göre ameliyata girdim. Şimdi daha iyiyim, operasyon öncesi de iyiydim, sadece hastalığımın ne olduğunu bilmiyordum.

Şimdi ayılma durumunda biraz sıkıntı oluyor ama belli bir süre kaldıktan sonra yukarıya servise çıktım, ondan sonra düzeldim sağ olsunlar. Valla büyük bir dertten kurtardı İsmail Hocam.

Kemoterapi tedavim de başladı, ilk kürümü aldım, ayın 29'unda ikinciye gireceğim. Hastanemiz çok iyi, doktorlarımız da iyi, çalışanlarımız, ekip komple iyi, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim."