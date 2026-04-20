Bu çeşmeden doğal maden suyu akıyor

Eskişehir 'in Sarıcakaya ilçesine bağlı Laçin Mahallesi'ndeki mesire alanında yer alan çeşmeden direkt olarak doğal maden suyu akıyor.

Vatandaşlar sık sık çeşmeyi ziyaret ediyor, yanlarında getirdikleri şişeleri dolduruyor. Aynı zamanda çevrede piknik yapmayı da ihmal etmiyor.

Şehir dışından veya merkezden gelen vatandaşlar bölgeyi kimi zaman kamp alanı olarak da kullanıyor.