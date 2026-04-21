Bunalıma girip evini yakmaya çalıştı

Olay dün akşam saatlerinde Antalya 'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi 2010 sokak üzerindeki 2 katlı binanın üst katında yaşandı.

Bir süredir bunalımda olan 28 yaşındaki Abdullah C., ailesi evde olmadığı sırada odadaki yatağı ateşe verdi.

Duman kokularını alan diğer komşuların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balkondan merdiven yardımıyla içeri girildi. Dumanların içinde Abdullah C. 'ye ulaşan ekipler, genç adamı dışarıya çıkardı.

İlk yardım ise komşularından geldi.

Yoğurt ve su verilen genç ardından ambulansa alınıp kontrol amaçlı özel bir hastaneye götürüldü.