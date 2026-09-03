Bungalovda havuza düşen dört yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Sakarya 'nın Sapanca ilçesinde havuza düşen Muhammed A.Ç. isimli çocuk, yaşamını yitirdi.

Olay, 26 Ağustos günü ilçedeki bir bungalov tesisinde meydana geldi. İstanbul'dan ailesiyle birlikte tatil yapmak için tesise gelen Muhammed A.Ç., henüz belirlenemeyen nedenle havuza düştü.

Boğulma tehlikesi geçiren çocuk, ailesi tarafından sudan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Solunumu durmuş halde Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun kalbi, burada yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldı.

Durumu ağır olan çocuk, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) merkez kampüsüne sevk edildi.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede tedavi altına alınan Muhammed A.Ç., yedi gün sonra 2 Eylül akşamı yaşamını yitirdi.

Küçük Muhammed'in cenazesi, SEAH Korucuk Kampüsü'ndeki Adli Tıp Kurumu Sakarya Otopsi Merkezi'nde yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Muhammed A.Ç.'nin cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği bildirildi.