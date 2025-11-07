Burdur'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçtan kendi imkanları ile çıkan yaralı sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YASAL UYARI

BUCAK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BUCAK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.