24.11.2025 14:59

Dağda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı
İHA

Burdur'da dağda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı.

Burdur'un Bucak ilçesinde dağda mahsur kalan keçiler itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Kartallı Dağı'nda A.K.'ye ait 3 keçi otlamaya çıktıklarında kayalıklarda mahsur kaldı. 

 

Adrese itfaiye sevk edildi. Ekipler tarafından keçiler 3 saatlik çalışmanın ardından 40 metre yükseklikte mahsur kaldıkları yerden indirilerek sahibine teslim edildi.

