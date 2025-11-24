Dağda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı
24.11.2025 14:59
İHA
Burdur'da dağda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı.
Burdur'un Bucak ilçesinde dağda mahsur kalan keçiler itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Kartallı Dağı'nda A.K.'ye ait 3 keçi otlamaya çıktıklarında kayalıklarda mahsur kaldı.
Adrese itfaiye sevk edildi. Ekipler tarafından keçiler 3 saatlik çalışmanın ardından 40 metre yükseklikte mahsur kaldıkları yerden indirilerek sahibine teslim edildi.
