İtfaiyenin müdahalesi tarlayı kurtardı
20.11.2025 09:30
İHA
Burdur'da arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bucak ilçesinde kırsal bölgelere yakın bölgede başlayan yangın yandaki arazilere sıçramadan söndürüldü.
Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
YASAL UYARI
BUCAK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BUCAK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.