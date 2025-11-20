İtfaiyenin müdahalesi tarlayı kurtardı

20.11.2025 09:30

İtfaiyenin müdahalesi tarlayı kurtardı
IHA

İHA

Burdur'da arazide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bucak ilçesinde kırsal bölgelere yakın bölgede başlayan yangın yandaki arazilere sıçramadan söndürüldü. 

 

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram

YASAL UYARI

BUCAK Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BUCAK Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.