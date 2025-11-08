Yaşlı çift yangın kurbanı
08.11.2025 16:35
AA
Burdur'un Yeşilova ilçesinde, bir evde çıkan yangında yaşlı çift yaşamını yitirdi.
Burdur'un Yeşilova ilçesine bağlı Güney köyünde bir evde elektrik sobasından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında Şerife B. (88) ve Durmuş B. (94) çiftinin cansız bedenlerine ulaşıldı.
Yapılan incelemenin ardından cenazeler Yeşilova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
