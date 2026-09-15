Avrupa turuna çıkan Fransız motosikletçi koyun sürüsüne çarparak yaralandı

Fransız motosikletçi yaklaşık 8 bin kilometrelik bir güzergahın ardından Burdur'a geldi.

Laura Charlotte Cecile Vobbman'ın temmuz ayında Fransa'nın Strazburg kentinden Avrupa turu için motosikletiyle yola çıktığı ve yaklaşık 8 bin kilometrelik bir güzergahın ardından Burdur'a geldiği öğrenildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. El bilekleri kırıldığı belirlenen Laura Charlotte Cecile Vobbman, ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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