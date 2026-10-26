Burdur'da 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı

Olay, 24 Ekim'de saat 13.00 sıralarında Çardak köyünde meydana geldi. Nihat Bozkurt ile tarlada çalışan Veli A. ve babası Mustafa A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bozkurt, Veli A.'nın başına levyeyle vurdu. Veli A. da Bozkurt'u darbetti. Ardından evine giden Bozkurt, pompalı tüfekle geri dönerek Veli A. ile Mustafa A.'ya ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Nihat Bozkurt, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği Yeşilova Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Silahla kasten yaralama' suçundan tutuklandı. Bozkurt, Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.