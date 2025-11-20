Burdur'da cami minaresinde yangın çıktı
20.11.2025 15:35
İHA
Burdur'da cami minaresi içerisinde bulunan elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucu meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 13.30 sıralarında Yeni Mahalle İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Kameriye Camisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yangın, minarenin içerisinde bulunan elektrik kablolarının kısa devre yapması sonucunda çıktı.
Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
