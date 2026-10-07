Burdur'da ceviz toplarken ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
07.10.2026 10:03
Yaşlı adamın cansız bedeni Burdur Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Burdur'un Ağlasun ilçesinde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Ramazan Kalyon (78), hayatını kaybetti.
Sakarca Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında Ramazan Kalyon, ceviz toplamak için ağaca çıktı. Yaklaşık 8 metre yükseklikte dengesini kaybeden Ramazan Kalyon, asfalt zemine düştü.
Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekibinin müdahalesine rağmen Ramazan Kalyon, olay yerinde hayatını kaybetti.
Ramazan Kalyon'un cansız bedeni, Burdur Cumhuriyet Savcısı'nın olay yeri incelemesinin ardından Burdur Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
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