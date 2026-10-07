Burdur'da ceviz toplarken ağaçtan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

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