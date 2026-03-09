Burdur'da evinde rahatsızlanan öğretmen hayatını kaybetti
09.03.2026 22:56
Yeliz Özge Toyman
Burdur'da evinde rahatsızlanan 47 yaşındaki öğretmen Yeliz Özge Toyman, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Burdur Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapan Yeliz Özge Toyman (47), sabah saatlerinde evinde rahatsızlandı.
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Toyman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç yayımladığı taziye mesajında, "Öğretmenimiz Yeliz Özge Toyman'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.
