Burdur'da feci kaza: Bisikletli çocuk yaşamını yitirdi
13.04.2026 13:33
17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü gözaltına alındı.
Burdur'un Bucak ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 10 yaşındaki bisikletli Kaan Gümüşsoy hastanede yaşamını yitirdi.
Burdur'da N.U. (17) idaresindeki otomobil, 8 Nisan'da Bucak ilçesi Fatih Mahallesi Kervan Caddesi'nde bisiklet kullanan Kaan Gümüşsoy'a (10) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Kaan, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
