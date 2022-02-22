Burdur'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

Haberler - Burdur Haberleri Anadolu Ajansı 22.02.2022 - 18:40
Burdur Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda aralarında ByLock kullanıcıları da olan 2 sivil, 1 avukat, 3 askeri personel gözaltına alındı.
Denizli'de gözaltına alınan ve Burdur'a getirilen sivillerden Ö.G.'nin örgütün eğitim yapılanmasından sorumlu, aranma kaydı bulunan "mahrem imam" olduğu belirtildi.
Gözaltına alınan 5 zanlı, işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakırken Ö.G sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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