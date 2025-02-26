Burdur'da kadın cinayeti: 9 sanığın yargılanması sürüyor

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına, tutuklu 7 sanık, tutuksuz 2 sanık ile tarafların avukatları katıldı.



Tanıkların dinlenmesinin ardından maktulün eski eşi sanık Tarık Y, önceki savunmasını tekrar ettiğini söyledi.



Sanık Adem S. de üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek tahliyesini istedi.



Sanıklardan Gökay S. ise olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürerek, "10 aydır ömrümden gidiyor, delil yetersizliğinden değil suçsuzluğumun ortaya çıkarılarak bu davadan beraat etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.



Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını ileri sürerek tahliyelerini ve beraatlerini talep etti.



İddia makamı, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan yargılanan Gökay S. ile "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan yargılanan Meryem S'nin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı 25 Nisan'a erteledi.



Müşteki ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatı Yağmur Burçin Sayın, gazetecilere, sanıklardan 5'inin tutuklu yargılanmaya devam ettiğini söyledi.



Kadın cinayetlerinin son bulması, Özlem ve Özlem gibi bütün kadınlar için adliyelerde mücadele edeceklerini belirten Sayın, "Bu dosyanın takipçisi olacağız. Sanıkların en ağır cezayı alması için talebimiz var. Bu vahşice cinayetlere dur demek için çabamız devam edecek." ifadelerini kullandı.



- Olay



Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Açık Ceza İnfaz Kurumuna gitmesi gereken sürede cezaevine gitmeyen, "kasten yaralama suçundan" hükümlü olduğu belirtilen Tarık Y, Burdur'un Çavdır ilçesinde 8 Şubat'ta eski eşi Özlem Şımarık'ı kaldığı otel odasında av tüfeğiyle vurarak ve bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Genç kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.



Olay yerinden kaçan Tarık Y. Denizli'nin Çameli ilçesinde saklandığı evden dağlık alana kaçarken polis ekiplerince yakalanmıştı. Tarık Y. ile ona yardım ettiği öne sürülen 8 zanlı tutuklanmıştı.



Eski koca ve onu azmettirdiği öne sürülen 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet, yardım ettiği öne sürülen 6 sanık hakkında da 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmış, ilk duruşmada 2 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.



