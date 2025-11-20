Burdur'da kamyonet ve otomobil çarpıştı: bir ölü bir yaralı
20.11.2025 09:49
İHA
Burdur-Antalya karayolunda otomobil ve kamyonet çarpıştı. Otomobil kullanılamaz hale geldi, sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay gece saatlerinde Burdur-Antalya karayolu üzerindeki Karaaliler köyü yakınlarında meydana geldi.
Alınan bilgilere göre, Bucak'tan Antalya'ya hareket eden otomobil ve Karaaliler köyü kavşağında karşıya geçmek isteyen kamyonet çarpıştı. Çarpışmayla beraber otomobil ağır hasar alırken, sürücü H.T. olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ise yaralandı.
İhbar üzerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından tedavisi için Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan incelemenin ardından H.T.'nin cansız bedeni morga götürüldü.
Kazayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.
