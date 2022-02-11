Burdur'da kar nedeniyle dağda mahsur kalan çoban kurtarıldı

Haberler - Burdur Haberleri Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 17:42
Burdur Haberleri - Anadolu Ajansı,
Çamlıca Mahallesi'ndeki 1200 rakımlı Tepecik mevkisindeki barakasında hayvanlarıyla kalan Ali Kunt, yoğun kar nedeniyle ilçe merkezine dönemeyince yardım istedi.
Harekete geçen Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri ile UMKE personeli, bir süre sonra Kunt'a ulaştı.
Yüksek ateş ve soğuktan dolayı bitkin düşen çoban ekipler tarafından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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