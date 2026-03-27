Burdur'da otomobil kazası, 5 yaralı

Kaza, Burdur-Fethiye yolu Akyaka köyü yakınlarında yaşandı.

Alınan bilgilere göre S.A. hakimiyetindeki ticari araç ve M.Ş. hakimiyetindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Kazada M.Ş.'nin yanındaki yolcu konumundaki S.Ç., H.K., O.K. ve A.G. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Y.A. hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.