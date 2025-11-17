Burdur'da prizde unutulan elektrikli battaniye yangına mı sebep oldu?
17.11.2025 14:47
İHA
Burdur'da 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, Burdur merkeze bağlı Günalan köyünde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E.'ye ait evde prizde unutulan elektrikli battaniyeden çıktığı iddia edilen yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
Yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
YASAL UYARI
BURDUR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURDUR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.