Burdur'da tarihi eser operasyonunda 17 kişi yakalandı

Haberler - Burdur Haberleri Anadolu Ajansı 14.04.2022 - 18:12
Burdur Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ve İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı.
Ekipler, belirlenen 17 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 107 obje, 43 sikke, 2 mızrak ucu, 4 ok ucu, çan, 5 testi, kepçe, 3 dedektör, 9 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız tabanca ve 48 fişek ele geçirdi.
Adreslerde bulunan 17 zanlı gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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