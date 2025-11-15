Burdur'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki Nurunisa A., çocukları B.A. ve M.A. hafif yaralandı.

YASAL UYARI

