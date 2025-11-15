Burdur'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
15.11.2025 10:07
DHA
Burdur'da aynı yönde seyreden TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Burdur- Antalya kara yolunun 3'üncü kilometresinde dün akşam üzeri meydana gelen kazada Mesut Ö. yönetimindeki 07 BSU 668 plakalı TIR ile aynı yöne seyreden Nurunisa A. yönetimindeki 07 K 3600 plakalı otomobil çarpıştı.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki Nurunisa A., çocukları B.A. ve M.A. hafif yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. TIR sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
YASAL UYARI
BURDUR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURDUR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.