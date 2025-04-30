Burdur'da üzerine asansör kasası düşen kişi öldü (Burdur Haberleri)
Burdur'un Tefenni ilçesinde üzerine asansör kasası düşen kişi hayatını kaybetti.
Yuvalak köyünde bir mermer fabrikasına bakım için gelen işçi Halis Eryılmaz'ın (40) üzerine asansör kasası düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Eryılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradan Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Eryılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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