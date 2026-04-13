Burdur'daki katliam gibi kazada beton mikserinin şoförü tutuklandı
13.04.2026 15:36
Son Güncelleme: 13.04.2026 16:26
Burdur'da 7 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin şoför tutuklandı.
Burdur'un Bucak ilçesinde, yedi kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan beton mikserinin şoförü tutuklandı.
Antalya-Isparta Karayolu'nun Bucak ilçesi Kargı Tüneli çıkışındaki Karaöz mevkisinde 8 Nisan saat 17.00 sıralarında tarım işçilerini taşıyan Adil Özkan (63) yönetimindeki minibüs ile Gürkan G. idaresindeki bir lojistik firmasına ait beton mikseri kafa kafaya çarpıştı.
Bölgeye AFAD ekipleri ile Bucak İtfaiyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Aksu Birimi sevk edildi. Kazada minibüste sıkışan Adil Özkan, eşi Gülsüm Özkan (61), Zeynep Minaz (45), Hayrunnisa Karaca (53), Elmas Yüce (40), Cemile Çakır (61) ve Yeter Gümüş (61) hayatını kaybetti.
Ekiplerin çalışması sonucu minibüsten çıkarılan cenazeler, Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralanan Esin K., Zülgariye Ö. ile beton mikserinin şoförü Gürkan G., götürüldükleri hastanede tedaviye alındı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri Bucak'ta toprağa verildi.
Hastanedeki tedavisi tamamlanan Gürkan G., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Gürkan G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
