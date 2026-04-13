Burdur'daki katliam gibi kazada beton mikserinin şoförü tutuklandı

Bölgeye AFAD ekipleri ile Bucak İtfaiyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Aksu Birimi sevk edildi. Kazada minibüste sıkışan Adil Özkan, eşi Gülsüm Özkan (61), Zeynep Minaz (45), Hayrunnisa Karaca (53), Elmas Yüce (40), Cemile Çakır (61) ve Yeter Gümüş (61) hayatını kaybetti.

Antalya-Isparta Karayolu'nun Bucak ilçesi Kargı Tüneli çıkışındaki Karaöz mevkisinde 8 Nisan saat 17.00 sıralarında tarım işçilerini taşıyan Adil Özkan (63) yönetimindeki minibüs ile Gürkan G. idaresindeki bir lojistik firmasına ait beton mikseri kafa kafaya çarpıştı.

