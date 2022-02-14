Burdur'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Haberler - Burdur Haberleri Anadolu Ajansı 14.02.2022 - 14:11
Burdur Haberleri - Anadolu Ajansı,
Şenol Zavar (60) idaresindeki 21 AAC 795 plakalı otomobil, Denizli-Antalya kara yolunun Küçükalan köyü yakınında, İsmail Kölemen yönetimindeki 07 CKD 70 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Su Zavar (15), Özlem Keskin ve Haydar Duman yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Şenol Zavar, hayatını kaybetti.
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