Denetimden kaçan alkollü sürücüye 225 bin TL para cezası kesildi

Olay, Emek mahallesi Nene Hatun caddesinde yaşandı.

Polis ekipleri, rutin denetim çerçevesinde bir otomobili durdurmak istedi. Polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak devam eden araç, 500 metre ilerideki kırmızı ışıklarda ekipler tarafından durduruldu.

Araçtaki iki genç yolcu, sürücü Ş.B.'nin acemi olduğunu ve polisleri gördüğü an panik olup durmadıklarını ifade etti.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

Kamera kayıtlarında ise sürücünün M.E.B., olduğu belirlendi ve yapılan alkol kontrolünde ise sürücünün 0,97 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Aday sürücü olduğu öğrenilen M.E.B.'nin ehliyeti süresiz olarak iptal edilirken, alkollü araç kullanmak ve 'dur' ihtarına uymama suçlarından 225 bin TL idari para cezası uygulandı.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Araç ise polis ekipleri tarafından 2 ay trafikten men edildi. Aracın otoparka çekileceği esnada ruhsat sahibi, ortalığı birbirine kattı. Polis ekipleri ruhsat sahibi ve otomobil sürücüsü M.E.B. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Otomobil 2 ay trafikten men edilerek otoparka çekildi.