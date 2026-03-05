Direksiyon başında ölüm. 2 araç ve PTT şubesine çarptı
05.03.2026 22:45
Son Güncelleme: 05.03.2026 22:45
Kamyonet, Karamanlı PTT Şubesine çarparak durabildi.
Burdur'un Karamanlı ilçesinde seyir halindeki kamyonetin sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan kamyonet 2 araca ve PTT şubesine çarparken, sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Karamanlı ilçesinde Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. Karayolları Genel Müdürlüğüne ait kamyonetle seyir halindeyken sürücü Nuri Pastav fenalaştı. Kontrolden çıkan kamyonet, ilk olarak park halindeki 15 KB 888 plakalı Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu'na ait makam aracına ardından park halindeki 15 KA 257 plakalı otomobile çarptı.
Hızını alamayan kamyonet daha sonrasında Karamanlı PTT Şubesine çarparak durabildi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kalp krizi geçirdiği belirlenen kamyonet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
YASAL UYARI
BURDUR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURDUR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.