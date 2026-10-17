Düğüne giderken kaza yaptılar. 1 ölü, 4 yaralı
17.10.2026 16:30
Burdur'da düğüne gidenlerin içinde bulunduğu otomobil bariyere ve refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti.
Burdur'da düğün gidenlerin bulunduğu otomobil kaza yaptı. 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı.
Burdur- Antalya kara yolu Kurna Kavşağı'nda Süleyman Kalem’in (49) kontrolünü kaybettiği otomobil, önce bariyere, ardından refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp karşı şeride geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Süleyman Kalem'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yanındaki eşi Emel Kalem ile yakınları Fatma Sönmez, Rabia Künek ve Zeynep Sönmez yaralandı. Ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılar tedaviye alındı.
Süleyman Kalem ile araçtakilerin dün gece Antalya'nın Elmalı ilçesinde yakınlarının kına gecesine katıldığı, bugün de Kütahya'daki düğün için yola çıktıkları öğrenildi.
Bu arada, olay yerinde kazayı gören başka bir sürücü ise kullandığı 06 DG 588 plakalı otomobilinin kontrolünü kaybedip refüje girdi. Kazada yaralanan olmadı.
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