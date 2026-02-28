"Ehliyetimi evde unuttum" dedi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi
28.02.2026 12:24
Sürücünün alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin alındığı tespit edildi.
Burdur'da uygulama noktasında durdurulan kamyon sürücüsü, ehliyetini evde unuttuğunu söyleyerek geçiştirmeye çalıştı. Sürücünün 0.27 promil alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin alındığı tespit edildi.
Olay gece saatlerinde Burdur-Fethiye karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında yaşandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri rutin alkol denetimi sırasında A.Ç. idaresindeki kamyonu durdurdu.
Yapılan kontrollerde ehliyetini evde unuttuğunu söyleyen A.Ç. kimlik numarasını söylemek istedi.
Polis ekipleri tarafından kimliği istenen A.Ç.'nin, daha önce de 2 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin alındığı tespit edildi.
Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde sürücünün 0.27 promil alkollü olduğu belirlendi.
Sürücü alkollü olmadığını iddia etse de sürücüye ilgili maddelerden toplam 195 bin TL idari para cezası uygulandı.
A.Ç.'nin ehliyetine 5 yıl el konuldu.
