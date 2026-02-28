"Ehliyetimi evde unuttum" dedi. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenildi

Polis ekipleri tarafından kimliği istenen A.Ç.'nin, daha önce de 2 kez alkollü araç kullanmaktan ehliyetinin alındığı tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde sürücünün 0.27 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücü alkollü olmadığını iddia etse de sürücüye ilgili maddelerden toplam 195 bin TL idari para cezası uygulandı.

A.Ç.'nin ehliyetine 5 yıl el konuldu.