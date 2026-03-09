Eski eşini tüfekle yaraladı, iş yeri sahibi tarafından kolundan vuruldu
09.03.2026 23:11
Son Güncelleme: 09.03.2026 23:11
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Gölhisar ilçesinde eski eşini bacağından pompalı tüfekle yaralayan şüpheli, iş yeri sahibi tarafından tüfekle kolundan vuruldu.
Gölhisar ilçesindeki olay, saat 16.00 sıralarında Pazar Mahallesi'ndeki bir otelin altında bulunan iş yerinde meydana geldi. Fatih K. (45) eski eşi Nuray E'nin (41) çalıştığı iş yerine geldi. Burada ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Fatih K. yanında getirdiği pompalı tüfekle Nuray E'yi bacağından vurarak yaraladı.
Bu sırada iş yeri sahibi İlyas B. (55) de Fatih K'yi tüfekle kolundan yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekipler tarafından yapılan incelemenin ardından İlyas B. gözaltına alındı.
