Kayıp olarak aranıyordu, ormanda ölü bulundu
19.04.2026 11:21
61 yaşındaki adam, evinden mantar toplamak için ayrılmıştı. (Foto: Arşiv)
Burdur'un Yeşilova ilçesinde kayıp olarak aranan Hasan Hüseyin Karan'ın ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı.
Burdur'un Yeşilova ilçesi Düden köyündeki evinden mantar toplamak için ayrılan Hasan Hüseyin Karan'dan (61) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin arama çalışmaları sonucu Karan'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.
Karan'ın cenazesi incelemenin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
YASAL UYARI
BURDUR Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. BURDUR Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.