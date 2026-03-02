Kreşte gıda zehirlenmesi şüphesi. 30 çocuk hastanelik oldu

Burdur Belediyesi'ne ait Afet ve Fikret Şavklı Kreşi'nde geçtiğimiz cuma günü eğitim gören öğrencilerden yaklaşık 30 çocuk, öğle yemeğinde tavuk çorbası yedikten sonra bulantı ve kusma şikayetiyle rahatsızlandı.

Rahatsızlanan öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle Burdur Devlet Hastanesi ve Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Birçok öğrenci tedavilerinin ardından taburcu olurken bazı öğrencilerin halen tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI

İlgili kurumlar tarafından yemeklerden numuneler alınırken öğrencilerin neden rahatsızlandığı yapılacak olan çalışmanın ardından belli olacak.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.