Kreşte gıda zehirlenmesi şüphesi. 30 çocuk hastanelik oldu
02.03.2026 15:53
30 öğrenci hastanelik oldu, yemeklerden numune alındı.
Burdur'da belediyeye ait kreşte yedikleri yemek sonrasında rahatsızlanan yaklaşık 30 öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Burdur Belediyesi'ne ait Afet ve Fikret Şavklı Kreşi'nde geçtiğimiz cuma günü eğitim gören öğrencilerden yaklaşık 30 çocuk, öğle yemeğinde tavuk çorbası yedikten sonra bulantı ve kusma şikayetiyle rahatsızlandı.
Rahatsızlanan öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle Burdur Devlet Hastanesi ve Isparta'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Birçok öğrenci tedavilerinin ardından taburcu olurken bazı öğrencilerin halen tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.
YEMEKLERDEN NUMUNE ALINDI
İlgili kurumlar tarafından yemeklerden numuneler alınırken öğrencilerin neden rahatsızlandığı yapılacak olan çalışmanın ardından belli olacak.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
