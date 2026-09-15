Minibüsler çarpıştı: 10 tarım işçisi yaralandı
15.09.2026 09:21
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Burdur'da tarım işçilerini taşıyan minibüs, kavşakta başka bir minibüsle çarpıştı. Kazada 10 işçi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Antalya kavşağında meydana geldi. Isparta'dan Burdur'a giden tarım işçilerinin bulunduğu Adem A. yönetimindeki 32 ADT 010 plakalı minibüs ile Hüseyin A. yönetimindeki 15 AC 563 plakalı minibüs çarpıştı.
Sürücülerin yara almadığı kazada 32 ADT 010 plakalı minibüste bulunan 2’si Afganistan uyruklu 10 tarım işçisi kadın yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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