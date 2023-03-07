Paintball oynarken kalp krizi geçiren Mustafa, kurtarılamadı

Burdur Haberleri - DHA,
Kent merkezindeki paintball alanında, dün saat 17.00 sıralarında arkadaşlarıyla oynayan Mustafa Taha Soyat, fenalaşıp yere yığıldı.
Arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Soyat'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Kalbi duran, yapılan müdahaleyle yaşama döndürülen Soyat, dahiliye yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.
Burdur Devlet Hastanesi'nden, gece geç saatlerde, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Mustafa Taha Soyat, bugün, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Almanya'da yaşadığı ve izinli olarak Türkiye'ye geldiği belirtilen Soyat'ın cenazesinin memleketi Isparta'da toprağa verileceği öğrenildi.
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