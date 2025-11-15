Tehlike oluşturan metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

Değirmenler Mahallesi Divan Baba Caddesi'nde bulunan, 19. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen ve Geç Osmanlı dönemi mimarisini yansıtan Sarıoğulları Evi’nin, ileri seviyedeki deformasyonu nedeniyle restorasyonunun mümkün olmadığı belirlendi.

