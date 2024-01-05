Burdur'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından 31 Aralık günü il merkezinde durdurulan 2 araçta, araçlarda bulunan M.T., M.Ö. ve O.A. isimli şahısların üzerinde ve şahıslara ait ikametlerde yapılan aramalarda; sentetik kannabinoid enjekte edildiği değerlendirilen yaklaşık 26 bin kullanımlık kâğıt parçası, 464 gram metamfetamin, 40,42 gram skunk, 66 adet ecstasy hap, 1 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 39 adet fişek, uyuşturucu madde ölçümü ve kullanımına yarayan muhtelif aparatlar ele geçirildi. Yakalanan 3 şahıs ise gözaltına alındı.



Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu çerçevesinde 4 Ocak günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.