Burdur'da yürek yakan kaza. Geri manevra yaparken 2 yaşındaki çocuğu ezdi
21.11.2026 13:55
Anadolu Ajansı
Kazanın ardından kaçan sürücü için çalışma başlatıldı.
Burdur'un Çavdır ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, geri manevra yapan aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
Burdur'da acı bir olay yaşandı.
Söğüt beldesi Fatih Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen araç, geri manevra yaptığı sırada yabancı uyruklu Miheymid Elmiheymid'e çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri, kazanın ardından bölgeden ayrıldığı belirtilen sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.