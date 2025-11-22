Tartıştığı kişiyi sokak ortasında öldürdü
22.11.2025 10:31
DHA
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi, tartıştığı Erdal Gündüz'ü tüfekle vurup öldürdü. Katil zanlısı, kendisini durdurmak isteyen polislere de ateş açtı.
Bursa'nın Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi Fatih Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında karşılaşan iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile taraflardan biri, yanında taşıdığı tüfekle Erdal Gündüz'e (35) ateş açtı.
Gündüz kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ZANLI, POLİSLERE DE ATEŞ AÇTI
Silahıyla birlikte olay yerinden uzaklaşan şüpheli, kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerine de ateş açarak kaçtı.
Polis ekibinden yaralanan olmazken, Erdal Gündüz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.
KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR
Polis, kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
