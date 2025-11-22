Tartıştığı kişiyi sokak ortasında öldürdü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi, tartıştığı Erdal Gündüz'ü tüfekle vurup öldürdü. Katil zanlısı, kendisini durdurmak isteyen polislere de ateş açtı.

Silahıyla birlikte olay yerinden uzaklaşan şüpheli, kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerine de ateş açarak kaçtı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile taraflardan biri, yanında taşıdığı tüfekle Erdal Gündüz'e (35) ateş açtı.

Bursa 'nın Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi Fatih Caddesi'nde saat 08.30 sıralarında karşılaşan iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

