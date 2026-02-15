100 liralık ürün için birbirlerini ezdiler. Mağazada izdiham yaşandı

Bursa'da yeni açılan bir mağazanın indirim kampanyası yoğun ilgiyle karşılandı. Vatandaşlar kapıların açılması için saatlerce bekledi.

Sabahın erken saatleriyle kapıda kuyruk oluşturmaya başlayan vatandaşlar, kapıların açılmaısyla birbirleriyle yarıştı. Görevlilerin uyarılarına rağmen kalabalık nedeniyle sıkışmalar ve yaralanmalar meydana geldi.

Bursa 'nın İnegöl ilçesinde yeni açılan mağazanın tanıtım indirimininin olduğu gün izdiham yaşandı. Açılışa özel birçok ürünün 100 TL’den satışa sunulması, mağaza önünde uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

