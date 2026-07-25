5 kilometrelik kovalamaca 490 bin TL cezayla bitti

Olay, İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücülere yönelik gerçekleştirdikleri denetim sırasında bir otomobili durdurmak istedi. Sürücü, polisin "dur" ihtarına uymayarak hızla olay yerinden kaçtı.

Ekiplerin takibi sonucu yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından araç durduruldu. Yapılan kontrollerde sürücü Remzi U.'nun (38) v 0.61 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Remzi U.'nun daha önce alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesinin daimi olarak iptal edildiği de belirlendi.

Sürücüye, "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin lira, ehliyeti daimi iptal edildiği halde araç kullanmaktan 200 bin lira ve alkollü araç kullanmaktan 50 bin lira olmak üzere toplam 450 bin lira idari para cezası kesildi.

Araç sahibine ise ehliyetsiz kişiye araç kullandırdığı gerekçesiyle 40 bin lira ceza uygulandı. Toplam ceza miktarı 490 bin liraya ulaştı.

Ayrıca otomobil 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.