Bursa'da bir esnaf sokakta başından vurulmuş halde bulundu
13.08.2026 14:17
Olay yerinde bir de tabanca bulundu.
Bursa’da yol kenarında başından vurulmuş halde ağır yaralı bulunan 53 yaşındaki esnaf, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde metal işleri firması sahibi 53 yaşındaki Ali Enver Y., Organize Sanayi Bölgesi’nde başından vurulmuş halde ağır yaralı bulundu.
Hastaneye kaldırılan Y., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay, Havaalanı Caddesi’nde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Y., burada yaşamını yitirdi.
Y.’nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Olay yerinde Y.’nin yanında bir tabanca bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlattı.
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