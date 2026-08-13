Bursa'da bir esnaf sokakta başından vurulmuş halde bulundu

Olay yerinde bir de tabanca bulundu.

Polis ekipleri, olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için inceleme başlattı.

Hastaneye kaldırılan Y., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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