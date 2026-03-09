Bursa'da iftar hazırlığı sırasında korkutan yangın
09.03.2026 16:21
Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir evin mutfağında iftar hazırlığı sırasında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın son katında iddiaya göre, saat 12.30 sıralarında ocakta iftar için hazırlanan yemek bir anda alev alarak yangına neden oldu.
Yoğun dumanı fark eden ev sahibi, güçlükle dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
