Bursa'da iftar hazırlığı sırasında korkutan yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın son katında iddiaya göre, saat 12.30 sıralarında ocakta iftar için hazırlanan yemek bir anda alev alarak yangına neden oldu.

Yoğun dumanı fark eden ev sahibi, güçlükle dışarı çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.