Bursa'da mantardan zehirlenen 7 kişi hastanelik oldu
14.11.2025 11:20
İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormandan topladıkları mantarları yemek yapıp yiyen 7 kişi zehirlenerek hastanelik oldular.
Olay İnegöl'ün Tekke Mahallesi'nde meydana geldi. Ferdi G.ve ağabeyi İlhan G. ile birlikte ormana giderek mantar topladı. Topladıkları mantarı anneleri Fatmagül G.'ye teslim ettiler.
5 kişilik aile Hayrettin G., Fatmagül G., Ferdi G., Şahin G. ve İlhan G. yemeği akşam saatlerinde yedikten 3 saat sonra aile bireyleri kusma ve mide bulantısı şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine başvurdular.
2 KİŞİ DAHA ZEHİRLENDİ
Benzer şekilde Çitli Mahallesi'nde, Harun G. ve Alanyurt Mahallesi'nde, Kemal B. 'de ormandan toplayıp yediği mantardan zehirlenerek hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu zehirlendikleri tespit edilen 7 kişi, dahiliye servise yatırıldılar.
Jandarma komutanlığı ve polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
