Bursa'da mantardan zehirlenen 7 kişi hastanelik oldu

Jandarma komutanlığı ve polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Benzer şekilde Çitli Mahallesi'nde, Harun G. ve Alanyurt Mahallesi'nde, Kemal B. 'de ormandan toplayıp yediği mantardan zehirlenerek hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu zehirlendikleri tespit edilen 7 kişi, dahiliye servise yatırıldılar.

5 kişilik aile Hayrettin G., Fatmagül G., Ferdi G., Şahin G. ve İlhan G. yemeği akşam saatlerinde yedikten 3 saat sonra aile bireyleri kusma ve mide bulantısı şikayetiyle İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine başvurdular.

