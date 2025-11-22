Bursa’da mobilya imalathanesinde yangın
22.11.2025 13:12
DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki katlı bir mobilya imalathanesinin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Galip Sokak’ta bulunan iki katlı bir mobilya imalathanesinin çatısında saat 10.00 sıralarında yangın çıktı.
İmalathaneden yükselen dumanları görenlerin ihbarıyla olay yerinde polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, olayda yaralanan birinin olmadığı öğrenildi.
Mobilya imalathanesinin çatısında hasar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
