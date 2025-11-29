Bursa’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
29.11.2025 16:18
İHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Yenice Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde meydana geldi.
Cadde üzerinde seyir halinde sürücü Ebubekir P.(19) yönetimindeki 16 BMM 579 plakalı motosiklet, ara sokaktan çıkan sürücü Hülya C.(46) yönetimindeki 16 BJB 634 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
