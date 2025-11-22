Cinayet şüphelisi kayıplara karıştı
22.11.2025 08:41
İHA
Bursa'da kaldırımda durup tartıştığı kişiye ateş açtı. Saldırı sonrası kayıplara katıştı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde aracıyla kaldırımın yanında duran M.G. henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan tartışma sonucunda Mustafa Tokgöz'e defalarca ateş etti. Tokgöz kanlar içinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden hızla uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mustafa Tokgöz'ü İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.Yapılan müdahalelere rağmen Tokgöz kurtarılamadı. Olay sonrası inceleme başlatan polis şüpheli M.G'nin aracını terk edilmiş halde buldu. Çok sayıda suç kaydı olan M.G'yi yakalama çalışmaları sürüyor.
