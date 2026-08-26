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Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

26.08.2026 15:28

Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
DHA

Sürücü çarpışmanın etkisiyle araçta sıkıştı.

DHA
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken kalp krizi geçirerek park halindeki bir kamyona çarpan kamyonet sürcüsü Tekin Çaldır kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 2'inci Cadde'de meydana geldi. 52 yaşındaki Tekin Çaldır, kullandığı geri dönüşüm kartonları yüklü kamyonetle seyir halindeyken fenalaşarak kalp krizi geçirdi.

 

Kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında park halinde duran kamyona çarparak durabildi.

 

KALP MASAJIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

 

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

 

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Çaldır'ın kalbinin durduğu tespit edildi.

Olay yerinde yapılan kalp masajının ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen sürücü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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