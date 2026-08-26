Direksiyonda kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Olay yerinde yapılan kalp masajının ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen sürücü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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