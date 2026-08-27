İnegöl'deki kavgada darp edilen kişi tüfekle ateş açtı: 2 yaralı
27.08.2026 09:57
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgada başına aldığı darbeyle yaralanan Özal Ş., evinden getirdiği tüfekle ateş açtı.
Olay, saat 00.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Mezit Mahallesi’nde yaşandı.
Edinilen bilgilere göre Özal Ş. (33), daha önce tartışma yaşadığı 3 kişiyle karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında şüphelilerden biri, elindeki şişeyle Özal Ş.’nin başına vurarak yaraladı. Olay yerinden ayrılan Özal Ş., evine gitti.
TÜFEKLE GERİ DÖNDÜ
Evinden tüfeğini alan Özal Ş., kısa süre sonra yeniden olay yerine gelerek 3 şahsa doğru ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar Eren Ş.’nin (19) başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından darp sonucu yaralanan Özal Ş. ile tüfekle yaralanan Eren Ş., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan her iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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